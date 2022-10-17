ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Стейк можно будет распечатать на 3D-принтере?
Этот новый мясной принтер разработки израильских инженеров может печатать различные виды искусственного мяса из растительных ингредиентов. Всего он способен производить более 15 тонн стейков в день. При этом можно регулировать мраморность, количество внутреннего или внешнего жира. Шесть принтеров уже установили в Нидерландах, где планируют в декабре запустить завод. #trtнарусском #стейк #принтер #искусственноемясо #трт #3d #3dпринтер #новости
стейк / Others
17 октября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us