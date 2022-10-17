Стейк можно будет распечатать на 3D-принтере?

Этот новый мясной принтер разработки израильских инженеров может печатать различные виды искусственного мяса из растительных ингредиентов. Всего он способен производить более 15 тонн стейков в день. При этом можно регулировать мраморность, количество внутреннего или внешнего жира. Шесть принтеров уже установили в Нидерландах, где планируют в декабре запустить завод. #trtнарусском #стейк #принтер #искусственноемясо #трт #3d #3dпринтер #новости