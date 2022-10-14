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Президент Украины поблагодарил Турцию за помощь в обмене
Президент Украины поблагодарил Турцию за помощь в Президент Украины поблагодарил Анкару за посредническую роль в обмене пленными, прежде всего командиров и защитников с «Азовстали». Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в режиме видеоконференции. Также он отметил важность честного диалога в наступлении мира в Украине. #Украина #Киев #Зеленский #ПАСЕ #Турция #благодарность
Президент Украины поблагодарил Турцию за помощь в обмене / Others
14 октября 2022 г.
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