Президент Украины поблагодарил Турцию за помощь в обмене

Президент Украины поблагодарил Турцию за помощь в Президент Украины поблагодарил Анкару за посредническую роль в обмене пленными, прежде всего командиров и защитников с «Азовстали». Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в режиме видеоконференции. Также он отметил важность честного диалога в наступлении мира в Украине. #Украина #Киев #Зеленский #ПАСЕ #Турция #благодарность