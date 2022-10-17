ПОЛИТИКА
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В 2023 году Самарканд планирует принять более 1,5 млн туристов
Уникальный историко-этнографический парк «Вечный город», который находится в центре туристического комплекса Silk Road Samarkand, стал символом нового Самарканда. О туристических возможностях и перспективах региона эксклюзивно для TRT на русском рассказал начальник управления Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана Феруз Додиев. #trtнарусском #Самарканд #Узбекистан #туризм
Самарканд / Others
17 октября 2022 г.
Истории
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