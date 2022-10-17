После начала войны в Украине российские компании стали получать из Китая до 40% бракованных микрочипов, до этого их доля составляла 2%, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

По словам собеседника газеты, причиной является прекращение официального сотрудничества зарубежных дистрибьюторов с российскими партнерами, и как следствие, ввоз электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. Импорт бракованных микрочипов может привести к росту конечной стоимости российской электроники вдвое и увеличению сроков производства, предупреждает источник.

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники объяснил «Коммерсанту», что производителям приходится закупать компоненты у неавторизованных поставщиков из-за нехватки компонентов. Сначала дефицит был вызван нарушениями логистики из-за пандемии COVID-19, а в этом году усилился из-за санкций.

По словам гендиректора Центра современной электроники Ивана Покровского, заказчики стали закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта проверки поставщиков и продукции и необходимых для этого технологий. Покровский считает, что проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли».

С конца февраля западные страны ужесточали санкции против России. Под ограничительные меры в том числе попали поставки в Россию некоторых видов электроники, в том числе определенных микросхем. Помимо этого, ЕС ограничил поставки в страну кремния — полупроводника, необходимого для производства чипов. В июне Bloomberg писал, что китайские компании, производящие чипы, за последний год показали наибольший рост внутри отрасли по сравнению с другими странами. По данным агентства, 19 из 20 наиболее быстрорастущих производителей чипов в мире за последние четыре квартала оказались из Китая в сравнении с восемью за тот же период предыдущего года. В начале октября администрация президента США Джо Байдена ограничила поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай.