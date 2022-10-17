Акар: Анкара продолжит содействовать прекращению огня в Украине

Министр обороны Турции Хулуси Акар вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым побывал в штабе Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Кубраков еще раз поблагодарил Турцию за содействие в освобождении украинских военнопленных. #trtнарусском #Турция #Украина #СКЦ #новости