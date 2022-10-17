ПОЛИТИКА
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Акар: Анкара продолжит содействовать прекращению огня в Украине
Министр обороны Турции Хулуси Акар вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым побывал в штабе Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Кубраков еще раз поблагодарил Турцию за содействие в освобождении украинских военнопленных. #trtнарусском #Турция #Украина #СКЦ #новости
хлеб / Others
17 октября 2022 г.
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