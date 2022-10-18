Британская разведка предупредила, что китайские военные пытаются завербовать действующих и бывших пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы помочь в обучении своих летчиков. Как пишет The Guardian, КНР это пытается сделать с помощью щедрых предложений.

Официальные лица выразили «озабоченность и неодобрение» таких схем, поскольку они представляют «угрозу интересам Великобритании и Запада». Хотя пилотам напрямую не запретили проводить обучение.

Считается, что около 30 бывших пилотов уже воспользовались «очень щедрыми» предложениями от Китая, для работы в ВВС страны через третьих лиц, включая, в частности, летную академию, базирующуюся в Южной Африке.

Выпущенное предупреждение оборонной разведки призывает британских пилотов не раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию китайским военным и просит их самих сообщать в Минобороны о подобных контрактах.

Пока нет никаких доказательств того, что какой-либо бывший пилот нарушил закон о государственной тайне, проводя обучение в Китае, но западные официальные лица заявили, что они «предпринимают шаги для снижения этого риска».

Китай стремится модернизировать свои вооруженные силы и подражать стандартам НАТО, указывает The Guardian: Пекин проявляет особый интерес к тактике, методам и процедурам быстрых реактивных самолетов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти намерены ускорить модернизацию армии. Ее преобразование в одну из сильнейших в мире к 2027 году является приоритетной задачей Пекина. Кроме того, планируется расширить возможности армии по защите нацбезопасности и суверенитета.

В июле директор ФБР Кристофер Рэй в ходе встречи с главой Ми-5 Кеном Маккаллумом в Лондоне заявил, что китайские компании могут заниматься промышленным шпионажем, бизнесменам стоит помнить об этом при принятии решений о партнерстве с ними, хотя «привлекательность бизнеса с Китаем» и понятна. «Поддержание технологического превосходства может сделать больше для повышения стоимости компании, чем партнерство с китайской компанией, при котором вы в один прекрасный день можете обнаружить, что китайское правительство и ваш «партнер» крадут и копируют ваши инновации», — подчеркнул он.

Глава ФБР уверен, что китайские шпионы следят за компаниями «повсюду, от больших городов до маленьких, от компаний из рейтинга Fortune 100 до стартапов», их интересует все — авиация, искусственный интеллект, фармацевтика.