Рецессия крупнейшей европейской экономики — Германии — в 2023 году составит 0,5 %, что приведет к сокращению объема производства во всей еврозоне на 0,1 %, прогнозирует Bloomberg.

Ожидания опрошенных информагентством экономистов, которые еще месяц назад прогнозировали рост общеевропейской экономики на 0,3% в следующем году, стали значительно пессимистичнее, поскольку европейцы вынуждены бороться с растущими ценами на энергоносители и риском их дефицита на фоне усугубляющих ситуацию антироссийских санкций. При этом отмечается, что сильнее всего пострадает Германия, в то время как во Франции, Италии и Испании возможен рост.

В этой связи экономисты пересмотрели свои прогнозы и по росту цен. Из всех крупнейших экономик ЕС наиболее существенно ожидания экспертов повысились в отношении Германии. В четвертом квартале там прогнозируется инфляция на уровне 9,5%. В целом по еврозоне этот показатель в следующем году составит в среднем 5,5%, по сравнению с более оптимистичным сценарием на уровне 5%, озвученным экономистами в предыдущем опросе.

«Экономика Германии будет сокращаться как минимум три квартала подряд до весны 2023 года», — заявил ведущий экономист исследовательского института Handelsblatt Деннис Хухцермайер. Однако, по его мнению, это будет нетипичная рецессия, потому что спрос на рабочую силу останется высоким, а у производителей все еще остается большое количество заказов, работа с которыми будет продолжаться.

Высокая зависимость Германии от российского природного газа поставила ее в опасное положение после обострения украинского кризиса. Это обусловлено тем, что в условиях повышения цен на энергоносители, а также на широкий ассортимент товаров растет стоимость жизни для конечного потребителя, тогда как представители бизнес-сегмента настроены пессимистично.

Ранее темпы роста инфляции в Германии заметно ускорились в годовом выражении и по итогам сентября достигли рекордного уровня 10%, сообщало Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). «Уровень инфляции в Германии, измеряемый как изменение индекса потребительских цен (ИПЦ), в годовом исчислении, составил +10,0% в сентябре 2022 года. Этот показатель достиг рекордно высокого уровня со времен воссоединения Германии», — заявлял президент Федерального статистического управления Георг Тиль. При этом еще в мае Федеральное статистическое ведомство Германии указывало, что «в последний раз инфляция была такой же высокой, как в мае 2022 года, зимой 1973–1974 годов» во время нефтяного кризиса.