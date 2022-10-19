Уганда в рамках расширения экономического сотрудничества с Россией готова поставлять свою продукцию автомобилестроения, рассказал в интервью РИА «Новости» посол этой африканской страны в Москве Мозес Кизиге.

По словам дипломата, производство собственных электромобилей начато в Уганде недавно, но в скором будущем они будут готовы к поставкам на внешние рынки. Хотя «мы только начали», не исключено, что «однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию».

Кампала уже заключила соглашение с татарстанским КамАЗом о строительстве в африканском государстве завода по производству грузовых машин. Продукцию завода планируется продавать не только в Уганде, но и в других государствах Африки, добавил Мозес Кизиге.

Как отмечает журнал «Профиль», в июле 2022 г. во время визита в страну российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о росте роли Африки во внешней политике РФ. А сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба, который является командующим сухопутными войсками Народных сил обороны государства, заявил, что нападение на РФ можно приравнять к нападению на Африку.

По мнению США, главной целью действий России в Африке является получение доступа к полезным ископаемым на этом континенте. В Пентагоне сочли, что основные вызовы во внешней политике Соединенных Штатов в отношении африканских государств заключаются в наличии стратегических конкурентов, в том числе в лице Москвы.

Ранее TRT на русском сообщал, что, поскольку на фоне санкций количество платежей в евро, долларе США и других международных валютах снизилось до минимального уровня, российские компании начали активно использовать цифровые платежные инструменты, включая криптовалюты.

По словам главы совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимира Гамзы, в основном цифровые валюты сейчас используются для расчетов с «недружественными странами», в первую очередь это делается при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы. Также криптовалюты используются при оплате импорта товаров народного потребления. На фоне санкций объем трансграничных сделок с криптовалютами мог вырасти в несколько раз, полагает Гамза.