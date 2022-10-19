Все больше древесины незаконно исчезает из немецких лесов. Причиной кризисной ситуации называют высокие цены на энергоносители и дефицит дров.

«В связи с недавним ростом цен на энергоносители дрова пережили ренессанс. Дрова также стали дорогими и пользуются спросом в настоящее время. Многие продавцы теперь поставляют их только своим постоянным клиентам, а цены продолжают расти», — приводит РИА «Новости» выдержки из материала портала немецкой новостной программы Tagesschau.

В 2021 году кубометр цельной древесины стоил 60-70 евро, сейчас же некоторые предложения достигают 200 евро.

На этом фоне участились кражи древесины в лесу. О них журналистам рассказал представитель регионального управления лесного хозяйства Мюнстера Адальберт Кох. По его словам, многие просто не знают, что вывоз древесины незаконен в связи с тем, что она принадлежит владельцам лесов. И любой, кто просто забирает ее, подлежит судебному преследованию.

«В нашем лесничестве около 85% частных лесов. Так что лес не принадлежит гражданам, где можно подумать, что древесина — общая. Нет, это определенно кража», — сказал Кох.

Как добавило управление лесного хозяйства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, есть и профессиональные похитители древесины, которые вывозят целые грузовики из леса. По словам представителя агентства Геро Хютте-фон-Эссена, кража древесины из леса является уголовным преступлением, которое влечет за собой крупные штрафы, а в некоторых случаях даже тюремное заключение.

Также в управлении лесного хозяйства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщили изданию и о случаях сбора сухой древесины, лежащей на земле — с тем, чтобы использовать ее в качестве дров. Как пояснил представитель ведомства Николь Фидлер, это уголовное преступление, наносящее вред лесу. По его словам, лежащая вокруг древесина важна для сохранения экосистемы, так как она является пищей и средой обитания для различных микроорганизмов и помогает накапливать CO2 и влагу.

Ассоциация владельцев лесов в Берлине заявила об ущербе в миллионы евро, нанесенном похитителями древесины.

Но в некоторых случаях все же сбор дров разрешен. Подробности в каждом случае надо уточнять в лесном законодательстве соответствующих федеральных земель.

Ранее TRT на русском писал, что рецессия крупнейшей европейской экономики — Германии — в 2023 году, по прогнозам Bloomberg, составит 0,5%, что приведет к сокращению объема производства во всей еврозоне на 0,1%. В этой связи есть риск, что ФРГ вслед за собой утянет в рецессию экономику всего ЕС.