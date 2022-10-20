ПОЛИТИКА
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Еврейские поселенцы помешали палестинцам собрать урожай маслин
Неподалеку от Эль-Халяля (Хеврон) на Западном берегу группа незаконных еврейских поселенцев в сопровождении солдат напала на палестинцев, которые собирали урожай маслин. После того как колонисты спровоцировали конфликт, израильские военные вынудили фермеров уйти.Эль-Халиль условно разделен на 2 сектора: Н1, где живут около 400 еврейских поселенцев (их охраняют 1500 израильских солдат); и Н2 — для палестинцев. #Палестина #палестинцы #еврейскиепоселенцы
маслины / Others
20 октября 2022 г.
Истории
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