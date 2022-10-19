19 октября 2022 г.
ПОЛИТИКА
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В Германии Министерство транспорта облили свекольным соком и обклеили научными статьями
Группа климатических активистов «Восстание ученых» пикетировала здание Министерства транспорта в Берлине с требованием установить ограничение скорости на автомагистралях и повторно ввести билет ценой 9 евро, чтобы сделать общественный транспорт более доступным. #Германия #ФРГ #климат #климатическиеактивисты #восстаниеученых #Берлин #пикет
В Германии Министерство транспорта облили свекольным соком и обклеили научными статьями / Others
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