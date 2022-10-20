Генеральная прокуратура швейцарского Базеля инициировала расследование в отношении 17 пособников террористической организации РПК, напавших на участников Международного детского фестиваля «23 апреля», организованного весной по случаю Дня национального суверенитета и защиты детей Турции.

По сообщению Anadolu, фигуранты будут допрошены в рамках дела о «нарушении общественного порядка и причинения ущерба здоровью с нанесением тяжких телесных повреждений».

На городской площади Базеля 8 мая проходил ежегодный Международный детский фестиваль «23 апреля» с участием более тысячи этнических турок. По окончании мероприятия группа сторонников левацкой экстремистской организации напала на участников, в результате чего пострадали не менее 6 человек.

МИД Турции осудил инцидент и призвал привлечь к ответственности виновных.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от их рук погибли порядка 40 тыс. человек, включая женщин, детей и стариков. США и Европейский союз внесли группировку в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится прикрывать свою деятельность, создавая региональные ответвления (ОНС и СДС в Сирии, ПСЖК в Иране).