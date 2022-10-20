Неизвестные подожгли в коммуне Гросс-Штрёмкендорф (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) на севере Германии приют для беженцев из Украины. В результате пожара никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По данным издания, огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса «Шефербек». Языки пламени быстро добрались до тростниковой крыши дома, которая сразу же загорелась.

В здании с марта этого года размещены 14 украинских беженцев. Кроме того, на месте находились три сотрудника Германского общества Красного Креста. «По данным на настоящий момент все 14 обитателей покинули учреждение. С тремя сотрудниками ничего не случилось», — сообщил представитель местных властей.

Как пишет Bild, полиция исходит из того, что был совершен поджог. За день до ЧП на входе в здание неизвестные нарисовали свастику.

Ранее TRT на русском приводилпрогноз экспертов, что рецессия крупнейшей европейской экономики — Германии — в 2023 году составит 0,5 %, что приведет к сокращению объема производства во всей еврозоне на 0,1 %. Кризис способствует росту экстремистских настроений в стране и социальному напряжению в целом.