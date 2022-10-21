В Ташкенте прошла экспертная конференция IТ-специалистов, работающих в области «умных городов» в государствах-членах и наблюдателях Организации тюркских государств. Форум проведен совместно с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан в рамках Международной недели инновационных идей «InnoWeek - 2022» - «Зеленые инновации для устойчивого развития».

Конференция организована по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Она продолжает серию мероприятий по итогам Стамбульского саммита ОТГ 12 ноября 2021 «Зеленая энергетика и умные города в цифровую эпоху».

Открыли конференцию заместитель генерального секретаря Тюркского совета Мирвохид Азимов и заместитель министра инновационного развития Узбекистана Шахло Турдикулова. Они подчеркнули большое значение, придаваемое главами государств ОТГ сотрудничеству в области информационных технологий и цифровизации. По словам Азимова, форум призван послужить важной платформой для обмена знаниями и опытом в области «умных городов» и предоставить рекомендации для соответствующих государственных учреждений стран ОТГ.

В ходе конференции состоялись две панельные сессии: «Концепция «умного города» и изменение лица правительства» и «Умный город» работает: технологии и инфраструктура в тюркском мире». Эксперты соответствующих учреждений и IТ-компаний государств-членов и наблюдателей ОТГ, а также из Южной Кореи и Израиля, выступили с презентациями и провели интерактивные дискуссии о политике и реализации концепций «умного города» в экономическом, социальном и государственном секторах управления, а также обменялись теоретическим и практическим опытом.

По итогам форума были подписаны ряд документов о сотрудничестве между участниками из разных стран.