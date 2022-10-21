ПОЛИТИКА
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Турция успешно испытала самое дальнобойное оружие в своей истории
В Ризе испытали новый оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Tayfun производства турецкой компании Roketsan. Баллистическая ракета преодолела 561 км за 458 секунд и упала в районе Синопа. Это самое дальнобойное оружие в истории Турции, дальность огня которого не только перекрывает всю акваторию Черного моря, но и позволяет достичь континентальных областей многих соседних стран #trtнарусском #Турция #ОТРК #Tayfun #новости
Тайфун / Others
21 октября 2022 г.
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