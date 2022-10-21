Байден лично участвует в борьбе с турецким доктором на выборах в Конгресс

Президент США Джо Байден приехал в штат Пенсильвания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, чтобы поддержать демократа Джона Феттермана — соперника популярного кандидата от Республиканской партии, известного американского телеведущего и врача турецкого происхождения Мехмета Оза. #США #выборы #Байден #Пенсильвания #ДрОз