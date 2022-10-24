Турецкая оборонная компания HAVELSAN впервые представит беспилотный военный автомобиль тяжелого класса Kapgan на выставке SAHA EXPO Defense & Aerospace, которую оборонный аэрокосмический кластер SAHA İstanbul организует в Стамбуле 25-28 октября.

Инженеры HAVELSAN уже некоторое время работают над созданием беспилотных наземных, воздушных и морских транспортных средств в соответствии с концепцией «цифрового единства».

Беспилотный военный автомобиль тяжелого класса получил название в честь кагана тюркского каганата «Капаган Каган», что означает «Завоеватель». Беспилотник имеет массу 1400 кг и грузоподъемность 600 кг. Kapgan развивает скорость до 25 километров в час и может непрерывно работать в течение 6 часов. Электромобиль в состоянии преодолеть препятствия высотой 0,5 метра и траншеи шириной до 1,2 метра.

Машина оснащена системой вооружения с боеприпасами 30x113 мм. Пушка обладает превосходными бронебойными свойствами и может вести огонь как по воздушным, так и наземным целям, позволяет обеспечивать эффективное сдерживание на расстоянии до 2000 метров, заявляет разработчик.

При этом в Kapgan могут быть интегрированы системы вооружения разных типов и калибров.

Благодаря колесной конструкции, обеспечивающей высокую маневренность, Kapgan обладает превосходными эксплуатационными возможности при любых погодных условиях и условиях местности и видимости. Kapgan оснащается приборами ночного видения и системой передачи данных для военно-тактических сетей, инфраструктурой GSM и спутниковой связью, высокотехнологичными сенсорными системами. Для автомобиля также предусмотрен воздушный дрон (проводной или без-).

Как отмечают в HAVELSAN, благодаря автоматическому отслеживанию целей и высокой мобильности, Kapgan в состоянии обеспечить поддержку, необходимую для операций в жилых районах, успешно выполнять задачи по разведке, наблюдению и патрулированию.

Ожидается, что эргономичные и модульные наземные станции управления и контроля Kapgan позволят повысить наступательные возможности силовых структур Турции.