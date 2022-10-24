Россия срочно эвакуирует жителей из аннексированного Херсона

Кремль эвакуирует херсонцев, по неофициальным данным, из-за угрозы украинского контрнаступления. Людей вывозят автобусами и катерами. Всего планируют переместить от 50 до 60 тыс. жителей, что составляет 20% всего населения. С конца февраля 2022 Херсон находится под контролем российских военных. Успешное контрнаступление украинских войск на южном направлении заставило ВС РФ значительно усилить рубеж обороны. #Украина #Херсон #эвакуация #аннексия