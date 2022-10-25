Россия занимает второе место после Ирана по количеству созданных в Турции компаний с иностранным участием, следует из данных турецкого Союза торгово-промышленных палат (ТПП). В частности, с января по август включительно россияне учредили в Турции 729 фирм.

Большинство российских компаний расположены в Стамбуле (515) и Анталье (148). Таким образом Россия более чем в четыре раза увеличила свое деловое присутствие в Турции по сравнению с 2021 годом. Годом ранее в стране было создано 177 компаний с российским участием.

Согласно статистике, рост регистрации российских фирм в Турции фиксируется начиная с апреля. Большинство из них — 410 — занимаются торговлей, за ними следуют IT-компании (73), на третьем месте (56) фирмы, вовлеченные в производство. Россияне открывают и реструктурируют бизнес в Турции, иногда работодатель занимается в том числе поиском жилья для сотрудников. При этом есть компании, которые оперативно помогают россиянам разобраться в турецком законодательстве и защитить свои права. Одна из таких — One legal (контакты юридической компании — по ссылкам в Telegram и Instagram).

Как отмечает управляющий компании BV Yatırım Хасан Сагыр, в основном российский бизнес покупает складские и заводские площади: «С точки зрения заводов на передний план выходят Стамбул, Измит, Бурса, Чорлу, Текирдаг. В то же время россияне инвестируют и в сферу туризма, например, в приобретение и эксплуатацию отелей».

Всего за восемь месяцев в Турции создано 86,5 тыс. компаний, из них 14 090 — с иностранным участием. По числу учрежденных иностранных компаний лидирует Иран, представители которого учредили 874 фирмы.