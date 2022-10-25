В 2022 году российские автопредприятия начали покупать у предприятия «Узавтосаноат» некоторые автокомпоненты. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает пресс-служба Министерства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок — сейчас для этого благоприятная конъюнктура», — заявил Мантуров на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, которое прошло в Ташкенте.

Вице-премьер РФ отметил, что партнерские связи двух стран «в таких беспрецедентных условиях, как сейчас, становятся только прочнее». Они охватывают самые разные сферы — от промышленности, сельского хозяйства и энергетики до вопросов образования, культуры и спорта.

По его словам, торговый оборот между Россией и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг $5,3 млрд.

«С учетом того, что мы находимся в октябре, а по статистике результат январь-сентябрь — это $5,3 млрд торговый оборот между нашими странами. Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37%»,— сказал Мантуров на пресс-конференции после заседания межправкомиссии. К концу года прогнозируется рост товарооборота до $8,5 млрд.

Объем российских инвестиций в экономику Узбекистана, по словам министра, вырос до $10 млрд. Вложения были сделаны в нефтегазовую отрасль и энергетику, а также в телекоммуникации и агросектор. В августе власти Узбекистана говорили, что в 2022 году по объемам внешней торговли Россия занимает 2-е место после Китая.

По словам вице-премьера, главы министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева, МИВТ и Минпромторг создали совместный проектный офис, в рамках которого прорабатывается новый портфель из более чем двадцати проектов на общую сумму почти $4 млрд. «В дополнение к этому мы прорабатываем реализацию других прорывных инициатив, которые будут реализованы впервые за всю историю наших взаимоотношений», — добавил Ходжаев.

Россия также готова взаимодействовать в проектировании и предоставлении комплексных инжиниринговых услуг по крупным индустриальным проектам. В качестве примера Мантуров привел реализованный проект по строительству Ташкентского металлургического завода мощностью 500 тысяч тонн металлопродукции в год. Отдельное внимание, заключил министр, стоит уделить совместным проектам в геологии и недропользовании.