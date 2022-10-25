Турецкая строительная компания 77 İnşaat приняла решение не прекращать свою деятельность в Афганистане после смены власти в августе 2021 года. Компания продолжает наращивать инвестиции и вносить вклад в развитие инфраструктуры этой страны.

На фоне относительной стабильности в Афганистане местные власти надеются восстановить инфраструктуру, поврежденную за годы вооруженных конфликтов. Временное правительство Афганистана неоднократно заявляло, что выступает за развитие связей со всеми желающими игроками, и призывало иностранные компании возвращаться и не бояться инвестировать.

Сейчас 77 İnşaat занимается эксплуатацией двух важных энергетических объектов в Афганистане: гидроэлектростанции на плотине Каджаки в провинции Гильменд и солнечной электростанции мощностью 15 мегаватт в провинции Кандагар. Компания получила право на эксплуатацию обоих предприятий сроком на 20 лет.

После многолетнего конфликта почти все основные трассы и мосты Афганистана получили серьезные повреждения. Компания 77 İnşaat готовится обновить мосты на основных трассах, чтобы оказать поддержку восстановлению местной инфраструктуры. Ее представители вели переговоры с членами временного правительства по вопросу восстановления 45 мостов в Кабуле и Кандагаре. Для восстановления мостов 77 İnşaat также открыла в Кабуле завод по производству сборного железобетона.

Кроме того, компания активизировала свои усилия по проекту ветряной электростанции в провинции Герат, строительство которой было начато еще до 2021 года.

Представитель компании 77 İnşaat в Афганистане Бурак Унсал рассказал Anadolu, что компания увеличила число сотрудников. Местные жители получили не только возможность трудоустройства, но и опыт в реализации крупных проектов, сказал он. По его словам, те проекты, которые пока находятся на стадии планирования, вскоре также будут реализованы.

«Считаем, что в этот период, когда в Афганистане царит спокойствие, необходимы шаги для экономического развития страны. Мы готовы сделать все, что от нас зависит. Мы видим потенциал в Афганистане», — сказал он. Унсал подчеркнул, что Афганистан нуждается в серьезном развитии, и призвал турецких предпринимателей инвестировать в эту страну.