Почти три четверти жителей Европы (71%) стали снижать свои расходы на продукты питания из-за рекордной инфляции, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию IRI. В опросе участвовало 3000 респондентов.

По данным аналитиков, 71% потребителей на ключевых европейских рынках пересмотрел подход к тратам на продукты питания. При этом 58% респондентов отмечают, что сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35% опрошенных начали тратить личные сбережения и брать кредиты для оплаты счетов.

Старший вице-президент IRI по глобальным вопросам Ананда Рой считает, что в дальнейшем ситуация только усугубится из-за растущих цен на продукты, топливо и энергоносители. Как отмечает Bloomberg, индекс потребительской уверенности находится на рекордно низком уровне, из-за чего растут опасения, что экономика ЕС войдет в рецессию.

Рой также указывает на потребительскую «усталость от инфляции». Из-за этого европейцы прибегают к методу «совладающего поведения», который помогает им адаптироваться к стрессу, чего не было с 1970-80-х. Речь идет о пропусках приемов пищи, выборе в пользу продуктовых сетей со скидками, покупке товаров по низким ценам или с истекшим сроком годности.

Согласно исследованию IRI, чуть больше половины жителей Европы сообщили, что планируют реже заказывать доставку продуктов, а 47% приняли решение меньше питаться в ресторанах, барах и кафе.

Экономический рост в ЕС замедлился на фоне войны в Украине и введенных против РФ санкций. В июле Еврокомиссия снизила прогнозы по ВВП. Согласно ожиданиям ЕК, экономика еврозоны вырастет в 2022-м на 2,6%, а не на 2,7%, как ожидалось в мае. Прогноз повышения ВВП на 2023-й ухудшился с 2,3 до 1,4%.