ПОЛИТИКА
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Кадры из освобожденного села Новоалександровка под Херсоном
Так сейчас выглядит село Новоалександровка. Его вернули под контроль Украины в начале октября. Многие здания лежат в руинах. По данным Киева, всего удалось освободить 88 населенных пунктов в Херсонской области на юге страны. Ранее ВСУ заявили, что от их позиций до Херсона осталось около 30 километров. #trtнарусском #Новоалександровка #Херсон #освобожденноесело #украина #трт #война #новости
Херсон / Others
25 октября 2022 г.
Истории
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