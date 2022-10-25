Кадры из освобожденного села Новоалександровка под Херсоном

Так сейчас выглядит село Новоалександровка. Его вернули под контроль Украины в начале октября. Многие здания лежат в руинах. По данным Киева, всего удалось освободить 88 населенных пунктов в Херсонской области на юге страны. Ранее ВСУ заявили, что от их позиций до Херсона осталось около 30 километров. #trtнарусском #Новоалександровка #Херсон #освобожденноесело #украина #трт #война #новости