Турция намерена сосредоточить усилия на производстве чипов для электроники и подготовила соответствующие планы сотрудничества в этом направлении, в том числе с зарубежными партнерами, сообщил глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

«Производство чипов еще три года назад в основном осуществлялось в одной стране. Основное в этом процессе — разработка, в Турции осуществляется разработка чипов. У нас есть определенные планы, производство чипов требует значительных инвестиций, и мы этим займемся. Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы Турция стала производителем чипов и самодостаточной в этом направлении», — сказал он.

В конце 2021 года сообщалось, что японский производитель полупроводников Kaga Electronics построит новый завод в Турции по просьбе клиентов. Он будет производить печатные платы и детали по требованию заказчика. Предприятие начнет работу в 2022 году и будет объединено с существующим турецким заводом по производству деталей для кондиционеров. Это поможет диверсифицировать производство компании вдали от Азии, где перебои в цепочке поставок стали риском.

Kaga надеется использовать стратегическое положение Турции и получить больше заказов с Ближнего Востока и из Европы. Объем продаж Kaga Electronics в Турции составляет около 1 млрд иен ($8,7 млн), компания надеется утроить этот объем за три-четыре года.