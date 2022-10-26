Двое отставных немецких военных осуждены за попытку создания вооруженного формирования в Йемене. Однако по статье о «попытке создания террористической организации» они получили неожиданно мягкие приговоры: всего лишь 14 и 18 месяцев лишения свободы.

Первым о задержании бывших военных осенью 2021 года сообщил Spiegel. По сведениям его источников, их разоблачила военная контрразведка.

Арнольд-Адольф Г. и Ахим А. были задержаны в Брайзгау-Хохшварцвальде и Мюнхене. По месту их нахождения и еще по четырем адресам были проведены обыски. По версии следствия, в начале 2021 года они договорились собрать под своим командованием отряд из 100-150 бывших военных и полицейских, найти спонсора в третьей стране. Немецкие граждане рассчитывали, что заработная плата наемников составит порядка €40 тыс. в месяц. По их замыслу, участие отряда в боях в Йемене якобы заставило бы правительственные войска и хуситов закончить войну и перейти к переговорам.

В Генпрокуратуре считают, что за вербовку бойцов отвечал Аренд-Адольф и что он уже успел обратиться к семи бывшим силовикам. Подозреваемые также пытались связаться с рядом саудовских структур, близких к властям, и предложить свои услуги, но ответа не получили.

Арнольд-Адольфу Г. и Ахиму А. было известно, что использование отряда наемников предполагает «неизбежное совершение убийств». Кроме того, они также знали, что среди убитых и раненых будут мирные жители. В среднесрочной перспективе, как указывала газета Bild, задержанные намеревались управлять подразделением как частной военной компанией и использовать его в других зонах боевых действий.

Эти два отставных военных, по данным Bild, имеют отношение к руководству скандально известной немецкой частной военной компании «Асгаард», которая в 2010 году отправила наемников в Сомали, а также присутствовала в Ираке.

На заседании суда обвиняемые признали содеянное и публично покаялись. Обжаловать приговор они отказались. Во время следствия они уже провели 10 месяцев в заключении, поэтому вскоре двое несостоявшихся террористов окажутся на свободе.