ПОЛИТИКА
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В закрытом аэропорту Анапы симулируют регистрацию на рейс
Хотя аэропорт Анапы закрыт с 24 февраля, с начала вторжения в Украину, там можно пройти полную процедуру посадки на рейс, но без самого полета. Эта услуга рассчитана на тех, кто соскучился по путешествиям. Стоит такая симуляция регистрации 1 500 рублей ($25). К тому же пассажиры могут посетить кабину пилота. #trtнарусском #Россия #Анапа #аэропорт #симуляция #полеты #трт #новости
В закрытом аэропорту Анапы симулируют регистрацию на рейс / Others
26 октября 2022 г.
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