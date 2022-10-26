В закрытом аэропорту Анапы симулируют регистрацию на рейс

Хотя аэропорт Анапы закрыт с 24 февраля, с начала вторжения в Украину, там можно пройти полную процедуру посадки на рейс, но без самого полета. Эта услуга рассчитана на тех, кто соскучился по путешествиям. Стоит такая симуляция регистрации 1 500 рублей ($25). К тому же пассажиры могут посетить кабину пилота. #trtнарусском #Россия #Анапа #аэропорт #симуляция #полеты #трт #новости