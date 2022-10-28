Узбекистан покажет уникальный Коран в Лувре

Из Узбекистана во Францию привезли Катталангарский Коран VIII века. Это одна из древнейших сохранившихся до наших дней рукописей священной книги ислама. Ее выставят в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года в рамках экспозиции «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей». #Узбекистан #Франция #Париж #Лувр #Коран #КатталангарскийКоран #древнийКоран #выставка