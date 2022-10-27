ПОЛИТИКА
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В Индии стадо коров затоптало людей
В индийской деревне Бхидавад в центральном штате Мадхья-Прадеш провели ежегодный ритуал. Мужчины легли на землю, после чего на них пустили стадо коров. Этой традиции сотни лет. Фермеры верят, что если домашний скот пробежит по их спинам, то молитвы будут услышаны и это принесет достаток всей деревне. Сообщается, что во время проведения ритуала никто не пострадал. #trtнарусском #Индия #Мадхья-Прадеш #стадокоров #коровы #бхидават #новости
коровы / Others
27 октября 2022 г.
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