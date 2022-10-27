ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Минобороны РФ опубликовало кадры ядерных учений
Вооруженные силы России под руководством президента Владимира Путина провели «учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами». Минобороны РФ показало кадры пуска крылатых ракет с Ту-95МС, баллистических ракет «Ярс» и «Синева». За ходом маневров из Москвы наблюдал глава государства. В последний раз маневры такого масштаба проводились 19 февраля, перед вторжением России в Украину. #trtнарусском #Путин #Минобороны #ядерныеучения #трт #новости #россия
Путин / Others
27 октября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us