Минобороны РФ опубликовало кадры ядерных учений

Вооруженные силы России под руководством президента Владимира Путина провели «учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами». Минобороны РФ показало кадры пуска крылатых ракет с Ту-95МС, баллистических ракет «Ярс» и «Синева». За ходом маневров из Москвы наблюдал глава государства. В последний раз маневры такого масштаба проводились 19 февраля, перед вторжением России в Украину. #trtнарусском #Путин #Минобороны #ядерныеучения #трт #новости #россия