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Ислам Махачев вернулся в Махачкалу с поясом чемпиона UFC в легком весе
Поклонники собрались в аэропорту Махачкалы, чтобы встретить нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. 22 октября спортсмен победил бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде на турнире в Абу-Даби. Ultimate Fighting Championship (UFC) — спортивная организация, базирующаяся в США и проводящая бои по смешанным единоборствам. #trtнарусском #Махачев #Махачкала #чемпион #UFC #имламмахачев #трт #новости
чемпион / Others
27 октября 2022 г.
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