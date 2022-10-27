Ислам Махачев вернулся в Махачкалу с поясом чемпиона UFC в легком весе

Поклонники собрались в аэропорту Махачкалы, чтобы встретить нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. 22 октября спортсмен победил бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде на турнире в Абу-Даби. Ultimate Fighting Championship (UFC) — спортивная организация, базирующаяся в США и проводящая бои по смешанным единоборствам. #trtнарусском #Махачев #Махачкала #чемпион #UFC #имламмахачев #трт #новости