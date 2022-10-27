Турция построила для сирийских беженцев более 4 тыс. домов

Турецкий фонд по делам религии (TDV) совместно с немецким Турецко-исламским союзом по делам религий (DITIB) выдали ключи от 4300 домов для сирийцев, которые бежали от гражданской войны. Всего в провинции Идлиб в рамках проекта «Дома добра» запланировано строительство 6 тыс. единиц такого жилья. #trtнарусском #Сирия #Идлиб #Турция #TDV #DITIB #сирийскиебеженцы #благотворительность #беженцы #трт #новости