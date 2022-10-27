Управление Турции по миграции опровергло утверждения Human Rights Watch о том, что Анкара незаконно депортировала сирийских беженцев. Ведомство назвало сведения, опубликованные в отчете HRW, «ложной информацией, распространяемой среди общественности и международного сообщества».

Утверждение, что «турецкие власти произвольно арестовали, задержали и депортировали в Сирию сотни сирийских беженцев, мужчин и мальчиков», не соответствует действительности, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг.

HRW проигнорировала попытки Управления по миграции Турции связаться с правозащитной организацией, чтобы прояснить ситуацию.

«Турция принимает наибольшее количество беженцев и осуществляет управление миграцией в соответствии с национальным и международным законодательством», — говорится в официальном письме ведомства в адрес HRW.

Турецкие власти подчеркивают, что процесс возвращения иностранных граждан в их юрисдикции осуществляется строго в соответствии с нормами национального и международного права.

«Турция не только добровольно, безопасно и достойно возвращает незаконных мигрантов в свои страны в соответствии с правами человека, но также отдает приоритет иностранцам, нуждающимся в международной защите, и никогда не возвращает их принудительно», — сказано в ответе ведомства правозащитникам.

Отчет HRW «не отражает правду, а лишь несет риск нанесения ущерба культуре толерантного отношения между принимающей стороной и иностранными группами путем фальсификации реальности», сказано в ответе управления турецкой миграцией. «Распространение ложной информации среди общественности и международного сообщества также вызывает озабоченность», — говорится в пресс-релизе ведомства.