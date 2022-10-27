Frontex называет практику противодействия мигрантам и нарушения их прав издержками прошлого, и заявляет, что совместно с Грецией якобы разработан план исправления эти ошибок.

В результате действий Греции при попустительстве Frontex, в период с 2020 по 2022 год погибло 152 беженца, включая женщин и детей. В территориальные воды Турции было вытеснено 62 179 иностранцев.

Frontex на протяжении многих лет попадает в скандалы со злоупотреблениями, что стало причиной отставки в начале этого года директора организации Фабрис Леггери.

В отчете Управления ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF) сообщается, что Frontex утаивает случаи возможных нарушений прав человека от своих сотрудников по основным правам, приостанавливает воздушное наблюдение, чтобы избежать регистрации незаконных действий, софинансирует греческие подразделения, которые осуществляли противодействие, и вводит в заблуждение власти, ответственные за надзор в агентстве.

В последние годы Frontex подвергся критике за предполагаемое жестокое обращение с мигрантами, часто угрожающее их жизни, скрывая действия Греции в Эгейском море.

«Это злоупотребления прошлого»— Frontex

Агентство Frontex выступило с заявлением в ответ на доклад OLAF, не опровергая его выводы, лишь ответив, что «это практика, применявшаяся в прошлом».

В заявлении, ссылаясь на усилия сотрудника по основным правам, направленные на более эффективную работу и принятие ряда мер по исправлению положения для предотвращения подобных инцидентов, также подчеркивается, что греческие власти и Frontex разработали план действий для исправления ошибок прошлого и настоящего.

Заявления Frontex в вышеупомянутом пресс-релизе были расценены как признание того, что Frontex и Греция действовали сообща в акциях, в ходе которых у тысяч людей были украдены деньги и имущество, они подверглись преследованиям и насилию и даже были оставлены умирать.

Frontex подвергся критике в Европарламенте

Европейский парламент на заседании 18 октября не утвердил бюджет агентства Frontex. Против документа выступили 345 членов Европарламента, «за» — 284 законодателя.

Европейские законодатели подвергли критике Frontex за «серьезные ошибки», совершенные в бытность исполнительным директором Фабриса Леджери, подавшего в отставку в апреле.

Ряд депутатов заявили, что Frontex не проводит ожидаемой работы, направленной на обеспечение основных прав мигрантов и беженцев. По их словам, агентство сыграло негативную роль в случаях нарушения прав до 1000 мигрантов в период с марта 2020 года по сентябрь 2021 годы, сообщает агентство Анадолу.

Законодатели также испытали «глубокий шок и обеспокоенность» в связи с тем, что сотрудник Frontex покончил жизнь самоубийством после обвинений в сексуальных домогательствах.

Только в 2020 году в агентстве было зарегистрировано 17 случаев сексуальных домогательств, однако 15 из них были закрыты без дальнейшего расследования, отметили законодатели во время заседания Европарламента.

Frontex подверглоськритике Human Rights Watch

Как ранее писалTRT на русском, европейский медиа-директор HRW Эндрю Штройляйн обвинил организацию в том, что она «примиряется с незаконным и часто насильственным отталкиванием Грецией мигрантов и лиц, ищущих убежища», в Турцию.

Он отметил, что несмотря на том, что руководитель Frontex ушел в оставку после одного из докладов OLAF противозаконные действия организации приобрели системный характер.

«Те же преступления происходят и сегодня... Греческие власти по-прежнему незаконно выталкивают людей обратно в Турцию, а Frontex продолжает работать в Греции так же, как и раньше», — добавил он.

Штройляйн отметил, что греческие «власти (и их доверенные лица) нападают, грабят и раздевают лиц, ищущих убежища, и мигрантов, в том числе детей, прежде чем без промедления оттеснить их обратно в Турцию».

«Frontex, чей мандат требует от персонала соблюдения основных прав, стоит в стороне и ничего не делает... Европейская комиссия, которая должна начать судебное разбирательство против правительства Греции за нарушение законов ЕС, смотрит в другую сторону», — заявили в HRW.

Он подчеркнул, что каждый «имеет право подать заявление о предоставлении убежища, и ему должна быть предоставлена ​​такая возможность». «Людей нельзя просто вытолкнуть обратно через границу без судебного разбирательства, и они не могут быть подвергнуты насилию», — заявили в HRW.

Турция и глобальные правозащитные группы неоднократно осуждали незаконную практику Греции по выталкиванию лиц, ищущих убежища, заявляя, что это нарушает гуманитарные ценности и международное право, ставя под угрозу жизни уязвимых мигрантов, в том числе женщин и детей.

Группы по правам человека также задокументировали другие нарушения прав человека на границах ЕС, где работает Frontex.

Комиссар ЕС «шокирован» отчетом о сокрытии Frontex нарушений прав человека в Греции

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила 17 октября, что она была «шокирована» отчетом о злоупотреблениях европейского агентства по пограничной безопасности Frontex, которое скрыло незаконное выдворение Грецией мигрантов и лиц, ищущих убежища, в Эгейском море.

Говоря об отчете OLAF, Йоханссон сказала, что отчет выявил личные ошибки трех человек из руководства Frontex, включая тогдашнего директора.

Она подчеркнула, что злоупотребление властью предыдущей администрацией Frontex является очень серьезной проблемой и нанесло ущерб перспективам учреждения выполнять свой мандат.