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Греция превратила османскую мечеть и кладбище в музыкальное заведение
Исторический комплекс Мурата Реиса был прежде кладбищем. Это катастрофическое разрушение культурного объекта и неуважение к религии, указывают специалисты
Греция превратила османскую мечеть и кладбище в музыкальное заведение
Фото: АА / Others
27 октября 2022 г.

Власти Греции превратили исторический комплекс Мурата Реиса, духовный центр для турок-мусульман острова Родос, в музыкальный институт. Комплекс Мурата Реиса состоит из мечети, обители дервишей и кладбища османских военных.

По словам историка Неваль Конук, которая написала 12 книг и более 50 исследовательских работ по османской архитектуре на Балканах, на территории комплекса находится могила Мурата-паши, завоевателя Кипра, а также двух крымских ханов-гераев и могила иранского шаха.

До 2018 года комплексом заведовал волонтер-турок Сабан Каргингиоглу, но после его смерти власти Греции конфисковали земельный участок вместе с постройками.

«Комплекс Мурата Реиса был религиозным и духовным центром, где живущие на Родосе турки проводили свои свадьбы, церемонии обрезания, мавлид и другие церемонии. Теперь его превратили в музыкальное заведение. Это катастрофическое разрушение культурного объекта и неуважение к религии», – отметила Конук.

Греция игнорирует все османские артефакты в пределах своих границ, отвергает их, указала специалист. Кроме того, проживающие на острове греки постоянно высыпают на кладбище кошачью-собачью еду, оставляя после себя много остатков, сказала она.

«Эти надгробия не обслуживаются, за исключением мелкого ремонта турками, которые приезжали сюда с 1912 года», — заключила она.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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