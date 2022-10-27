США ускорили переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось прежде. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатическую депешу, поступившую в Пентагон и Госдепартамент. Его содержание подтвердили газете два источника, знакомые с обсуждением вопроса.

Депеша прежде не публиковалась и была предназначена для распространения в Пентагоне и Госдепартаменте для объяснения чиновникам обсуждавшихся вопросов на встрече глав Минобороны стран НАТО в октябре.

«Учитывая растущий объем и масштаб ядерной риторики России, часть союзников запросила продолжение консультаций в НАТО для обеспечения постоянной готовности и последовательного обмена сообщениями», — сказано в документе.

Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что модернизация американского ядерного оружия B61 ведется много лет, «замена на B61-12 является частью давно запланированной модернизации. Она никак не связана с текущими событиями в Украине».

Вашингтон зачастую намеренно прибегает к политике так называемой преднамеренной двусмысленности по ряду стратегических вопросов, будь то ядерное оружие или тайванский вопрос. «США должны сохранить расчетливую двусмысленность как элемент своей ядерной декларативной политики... Расчетливая двусмысленность создает в сознании потенциального агрессора неопределенность относительно того, как США могут ответить на акт агрессии, и это должно усиливать сдержанность и осторожность со стороны этого потенциального агрессора...», — отмечали в Комиссии Конгресса США по стратегической позиции еще в 2009 году.

Семейство авиабомб B61 разработано в 1960-х. В рамках программы продления срока службы B61-12 стоимостью $10 млрд обновляются ранние версии авиабомбы. Вся модернизация авиабомбы касается неядерных частей конструкции, в том числе установки новой хвостовой части и других усовершенствований для повышения точности, пояснил Politico директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (ФАУ) Ганс Кристенсен.

Новая версия авиабомбы B61-12 спроектирована таким образом, чтобы ее могли нести истребители и бомбардировщики США и союзников, в том числе B-2, B-21, F-15, F-16, F-35 и Tornado. Прежние версии снаряда этой возможности были лишены.

В ближайшие дни ожидается публикация нового Обзора ядерной политики (Nuclear Posture Review) США, в нем будет заявлена приверженность Вашингтона принципу «просчитанной неоднозначности», рассказал на встрече глава Пентагона Ллойд Остин. Этот принцип заключается в создании неуверенности у потенциального противника относительно возможного ответа США на акт агрессии с использованием ядерного оружия.