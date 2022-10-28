Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США достигли максимума более чем за 20 лет, превысив уровень 7% годовых. Последний раз они были настолько высоки в апреле 2002 года, после того как лопнул пузырь доткомов, отмечает The Wall Street Journal.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся 27 октября, поднялась до 7,08% по сравнению с 6,94% годовых неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Это более чем вдвое превышает стоимость ипотеки год назад, которая составляла 3,09%. Всего семь недель назад ставка находилась ниже отметки 6%, а в марте была меньше 4%.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Исходя из текущей ставки 30-летней ипотеки при покупке среднего по стоимости дома с первоначальным взносом 20% заемщики сейчас должны будут ежемесячно выплачивать банку проценты в размере $2,259 тыс., сообщает Realtor.com. Это на 75% превышает показатель годом ранее.

Как указывает Ассоциация ипотечных банков (МВА) в докладе, на жилищный сектор оказывает влияние ужесточение финансовых условий. Главным фактором является резкое повышение ставки ФРС США (сейчас она 3-3,25%), направленное на борьбу с разогнавшейся до сорокалетних максимумов инфляцией — 8,2% в сентябре при таргете в 2%. На заседании ФРС на следующей неделе ожидается очередное повышение базовой ставки на 0,75 п. п. — это рекордный подъем за время ведения подсчетов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1981 году и составлял 3,59 п.п.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6,36% годовых против 6,23% неделей ранее и 2,37% годовых год назад. Ставка пятилетних кредитов повысилась до 5,96% годовых с 5,71% неделей ранее, в то время как год назад она составляла 2,56%.

В октябре аналитики компании Black Knight пришли к выводу, что цены на недвижимость в США падают рекордно быстрыми темпами. По их данным, в период с июля по август 2022 года средняя стоимость жилья в стране уменьшилась на 0,98 процента, а с июня по июль — на 1,05 процента. Эксперты объяснили, что при этом даже с учетом недавнего снижения цен на недвижимость ее стоимость в августе 2022 года была на 12,1 процента выше, чем в восьмом месяце 2021 года.

В сентябре продажи новых домов в США упали на 10,9% в сравнении с августом — это лучше ожиданий снижения на 13,9%, но все же предполагает ухудшение ситуации на жилищном рынке страны по сравнению с предыдущим месяцем. Ситуация на рынке недвижимости скажется и на облигациях, обеспеченных ипотекой. В этом случае главное, чтобы не повторилась ситуация 2008 года и изменения не стали критическими с точки зрения стоимости обеспечения ипотечных кредитов, отмечают эксперты.