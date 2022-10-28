Шольц и Макрон грозят США торговыми мерами
ПОЛИТИКА
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Шольц и Макрон грозят США торговыми мерамиОпасения канцлера Германии и президента Франции связаны с американским законом о снижении инфляции. В случае «недобросовестной конкуренции» со стороны Вашингтона в Евросоюзе готовы «нанести ответный удар»
Шольц и Макрон грозят США торговыми мерами / Others
28 октября 2022 г.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены «недобросовестной конкуренцией» со стороны США и готовы «нанести ответный удар» в случае необходимости, пишет европейская редакция издания Politico со ссылкой на источники.

Лидеры общались почти три с половиной часа за обедом в Париже 26 октября. Оба, несмотря на недавние разногласия, пришли к заключению, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет продвигать свой закон о снижении инфляции в нынешнем виде. В нем идет речь о налоговых и энергетических льготах для компаний, инвестирующих на территории США. Франция и Германия опасаются, что этот закон может затронуть их автомобильную отрасль.

Шольц и Макрон сошлись в том, что, если США продолжат такую политику, ЕС придется ответить, чтобы избежать недобросовестной конкуренции или потери инвестиций. Это, в свою очередь, может погрузить трансатлантические отношения в новую торговую войну, пишет издание.

На прошлой неделе газета The Telegraph писала, что запуск Шольцем схемы внутренней энергетической помощи на €200 млрд без предварительных консультаций с французской стороной привел Париж «в ярость». Из-за этого Франция и Германия до января 2023-го отложили правительственные консультации, запланированные на эту неделю. Причина — отсутствие прогресса в выработке общей линии относительно сотрудничества в области энергетики и обороны. Команды из Парижа и Берлина до последнего продолжали работать над совместным заявлением сторон, однако перспектива остановиться в итоге на общих фразах заставила их отложить саммит и попытаться выйти на более значимые компромиссы,писал TRT на русском.

Кроме того, французская сторона была недовольна решением Шольца посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпиом. В Елисейском дворце рассчитывали, что канцлер поедет туда вместе с Макроном.

Лидер Пятой республики в конце октября раскритиковал США за «двойные стандарты» в энергетической политике. По его словам, Вашингтон продает СПГ Европе по завышенным ценам, тогда как внутри страны газ недорогой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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