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В бундесвере многочисленные объекты загрязнены вредными веществами PFAS
В вооруженных силах ФРГ военные аэродромы загрязнены вредными химическими веществами PFAS, они отравляют территории, заселенные местными жителями
В бундесвере многочисленные объекты загрязнены вредными веществами PFAS
В бундесвере многочисленные объекты загрязнены вредными веществами PFAS / Others
28 октября 2022 г.

Военные объекты бундесвера продолжают отравлять окружающую среду, пишет местное издание Zeitung «Aussiedlerbote». Журналисты приводят пример загрязненного пруда недалеко от Целля, района Нойбурга на Дунае, который содержит PFAS, пер- и полифторированные алкильные вещества.

Эти химические вещества считаются вредными для здоровья, и они поступают через грунтовые воды с соседнего аэродрома бундесвера, указывает глава администрации района Роланд Хабермайер. Рыбу, которая плавает в водоеме, нельзя употреблять в пищу — она также содержит PFAS. Администрация района Нойбург-Шробенхаузен выпустила соответствующее предупреждение.

Группа веществ PFAS включает в себя более 4 000 химических веществ. Они остаются в окружающей среде навсегда, потому что их практически невозможно уничтожить. В организме некоторые PFAS связываются с белками в крови, почках и печени. Некоторые из них также выводятся очень медленно и поэтому могут накапливаться в организме. Некоторые PFAS считаются токсичными и канцерогенными и могут вызывать целый ряд различных проблем со здоровьем. Например, поражение печени, рак почек, повышение уровня холестерина — все эти заболевания, согласно Европейскому агентству по окружающей среде (EEA), с высокой вероятностью могут быть вызваны воздействием PFAS.

«Мы ожидаем, что бундесвер наконец начнет наводить порядок, а не отговариваться всеми расследованиями», — требует Хабермайер вместе с местными председателями Хильдегард Вайс и Александрой Пленк. Он требует, чтобы на объектах вооруженных сил ФРГ были установлены системы фильтрации с активированным углем, это препятствует вымыванию PFAS из почвы и они не распространяется каждый раз, когда идет дождь.

Для жителей, проживающих вблизи аэродрома, загрязнение имеет конкретные последствия — пока лишь экономические. Так, Маркус Фонфихт построил дом в Целле, но его обязали построить шахты для отвода воды на его собственной территории. «Это обошлось мне на 20 000 евро дороже», — говорит Фонфихт. Также местный староста Хабермайер рассказал нам, что одному фермеру в этом районе больше не разрешают использовать свой колодец для орошения полей. В воде содержится слишком много PFAS.

Нойбург — не единственный город с проблемой PFAS, десять объектов в Баварии затронуты загрязнением PFAS, указывает Zeitung «Aussiedlerbote».

Загрязнение на аэродромах происходит от пены для пожаротушения, содержащей PFAS. Самое известное вещество, используемое в пенопластах, называется PFOS.

Оно токсично и было запрещено в ЕС с 2006 года. Но до 2011 года пожарные команды бундесвера использовали пену с этими веществами во время учений на аэродромах и начали отказываться от нее только в 2015-м.

«Бундесвер явно является причиной загрязнения аэродрома в Нойбурге. Однако районная администрация должна будет сама принять решение об устранении последствий на основе экспертных заключений», — заявляет Томас Хюмер, консультант по загрязненным участкам в Министерстве обороны ФРГ.

Хюмер пока не может сказать, когда начнутся восстановительные работы в Нойбурге. Однако аэродром Манчинг, загрязненный PFAS, запланирован к восстановлению в сентябре 2023 года. Баварское государственное строительное управление уже получило заказ — после успешного испытания пилотного варианта — на строительство установки по очистке грунтовых вод ниже по течению от аэродрома. Однако эксперты говорят, что восстановление всех немецких загрязненных участков может исчисляться миллиардами, и далеко не факт, что и Нойбург будет очищен соответствующим образом, учитывая, что PFAS априори фактически нельзя уничтожить в окружающей среде, заключает Zeitung «Aussiedlerbote».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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