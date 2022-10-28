Военные объекты бундесвера продолжают отравлять окружающую среду, пишет местное издание Zeitung «Aussiedlerbote». Журналисты приводят пример загрязненного пруда недалеко от Целля, района Нойбурга на Дунае, который содержит PFAS, пер- и полифторированные алкильные вещества.

Эти химические вещества считаются вредными для здоровья, и они поступают через грунтовые воды с соседнего аэродрома бундесвера, указывает глава администрации района Роланд Хабермайер. Рыбу, которая плавает в водоеме, нельзя употреблять в пищу — она также содержит PFAS. Администрация района Нойбург-Шробенхаузен выпустила соответствующее предупреждение.

Группа веществ PFAS включает в себя более 4 000 химических веществ. Они остаются в окружающей среде навсегда, потому что их практически невозможно уничтожить. В организме некоторые PFAS связываются с белками в крови, почках и печени. Некоторые из них также выводятся очень медленно и поэтому могут накапливаться в организме. Некоторые PFAS считаются токсичными и канцерогенными и могут вызывать целый ряд различных проблем со здоровьем. Например, поражение печени, рак почек, повышение уровня холестерина — все эти заболевания, согласно Европейскому агентству по окружающей среде (EEA), с высокой вероятностью могут быть вызваны воздействием PFAS.

«Мы ожидаем, что бундесвер наконец начнет наводить порядок, а не отговариваться всеми расследованиями», — требует Хабермайер вместе с местными председателями Хильдегард Вайс и Александрой Пленк. Он требует, чтобы на объектах вооруженных сил ФРГ были установлены системы фильтрации с активированным углем, это препятствует вымыванию PFAS из почвы и они не распространяется каждый раз, когда идет дождь.

Для жителей, проживающих вблизи аэродрома, загрязнение имеет конкретные последствия — пока лишь экономические. Так, Маркус Фонфихт построил дом в Целле, но его обязали построить шахты для отвода воды на его собственной территории. «Это обошлось мне на 20 000 евро дороже», — говорит Фонфихт. Также местный староста Хабермайер рассказал нам, что одному фермеру в этом районе больше не разрешают использовать свой колодец для орошения полей. В воде содержится слишком много PFAS.

Нойбург — не единственный город с проблемой PFAS, десять объектов в Баварии затронуты загрязнением PFAS, указывает Zeitung «Aussiedlerbote».

Загрязнение на аэродромах происходит от пены для пожаротушения, содержащей PFAS. Самое известное вещество, используемое в пенопластах, называется PFOS.

Оно токсично и было запрещено в ЕС с 2006 года. Но до 2011 года пожарные команды бундесвера использовали пену с этими веществами во время учений на аэродромах и начали отказываться от нее только в 2015-м.

«Бундесвер явно является причиной загрязнения аэродрома в Нойбурге. Однако районная администрация должна будет сама принять решение об устранении последствий на основе экспертных заключений», — заявляет Томас Хюмер, консультант по загрязненным участкам в Министерстве обороны ФРГ.

Хюмер пока не может сказать, когда начнутся восстановительные работы в Нойбурге. Однако аэродром Манчинг, загрязненный PFAS, запланирован к восстановлению в сентябре 2023 года. Баварское государственное строительное управление уже получило заказ — после успешного испытания пилотного варианта — на строительство установки по очистке грунтовых вод ниже по течению от аэродрома. Однако эксперты говорят, что восстановление всех немецких загрязненных участков может исчисляться миллиардами, и далеко не факт, что и Нойбург будет очищен соответствующим образом, учитывая, что PFAS априори фактически нельзя уничтожить в окружающей среде, заключает Zeitung «Aussiedlerbote».