В своей продолжающейся технологической войне с Китаем Соединенные Штаты за последнее десятилетие предприняли множество шагов, чтобы помешать восхождению Пекина в технологическом секторе.

Вашингтон уже оградил Huawei от рынка 5G, ввел санкции против другой китайской телекоммуникационной компании ZTE и заставил голландскую компанию ASML задержать поставки оборудования для производства микросхем китайским фирмам.

Но политика, провозглашенная президентом Джо Байденом 7 октября, безусловно, является самой жесткой, поскольку она выходит за рамки ограничения передачи технологий китайским вооруженным силам (НОАК), что является основной причиной беспокойства Вашингтона.

«Последние меры экспортного контроля США в основном нацелены на американцев, которые работают на полупроводниковых фирмах в Китае. Эта мера, на мой взгляд, является огромным ударом», — говорит преподаватель китайской политики в Саутгемптонском университете Моник Чу.

С начала 2000-х китайские полупроводниковые фирмы в значительной степени полагались на иностранные таланты, включая эмигрантов, получивших образование на Западе, и инженеров из соседнего Тайваня.

«И многие из этих китайских репатриантов и тайваньских инженеров, работающих в китайской промышленности, либо имеют грин-карты США, либо имеют двойное гражданство», — сказал доктор Чу TRT World.

Согласно последнему экспортному контролю, гражданам США, держателям грин-карт и резидентам потребуется государственная лицензия, если они захотят работать с китайскими полупроводниковыми компаниями в любом качестве. Сюда входит даже служба поддержки, рутинная работа, которую предлагают компании, продавая клиенту какой-либо продукт.

Законодатели США ясно дали понять, что такие лицензии или разрешения не будут выдаваться в первую очередь, что фактически лишает американских граждан и резидентов возможности работать в Китае.

Китайские полупроводниковые фирмы уже давно полагаются на иностранные таланты, чтобы догнать своих западных коллег, таких как Intel и Qualcomm.

Базирующаяся в Шанхае Semiconductor Manufacturing International Corporation(SMIC), крупнейший контрактный производитель микросхем в Китае, была основана Ричардом Чангом, американцем тайваньского происхождения. В первые годы около одной трети инженеров SMIC были иностранцами, в том числе многие американцы, обращает внимание доктор Чу в своей книге «Война компьютерных чипов в Восточной Азии».

До последних ограничений официальные лица США в основном сосредоточились на том, чтобы запретить разработчикам и производителям микросхем продавать свою продукцию китайским военным. Теперь же введен полный запрет на продажу оборудования и инструментов, без которых практически невозможно производить современные чипы, особенно те, которые необходимы для приложений искусственного интеллекта (ИИ).

Вашингтон делает ставку на свое влияние на глобальную цепочку поставок полупроводников, чтобы помешать Китаю получить возможность производить чипы на узлах размером 14 нанометров (нм) или выше.

Нанометр — это размер транзистора, строительных блоков чипов — чем меньше размер, тем больше транзисторов можно разместить на чипе, что делает их более эффективными и экономичными.

Лидеры рынка интегральных схем, такие как тайваньская TSMC, уже добились возможности производить 5-нм чипы в промышленных масштабах. Пр этом по новым правилам китайская компания SMIC априори столкнется с трудностями при производстве даже 14-нанометровых чипов.

«Последние ограничения гораздо шире и не позволяют американским компаниям, занимающимся капитальным оборудованием, даже офшорным, продавать или обслуживать оборудование на китайских фабриках или фабриках по производству микросхем», — говорит Дуглас Фуллер, профессор Копенгагенской школы бизнеса и автор книги «Бумажные тигры, затаившиеся драконы»: фирмы и политическая экономия технологического развития Китая».

«США запрещают поставщикам инструментов EDA (автоматизации электронного проектирования — прим. редакции) продавать их китайским фирмам, которые разрабатывают усовершенствованные чипы. Без программного обеспечения EDA будет крайне сложно разработать эти чипы».

EDA или Electronic Design Automation относится к сложному плану процесса изготовления чипа, включая сложную компоновку интегральной схемы. Ни один чип не может быть изготовлен без EDA, и только несколько компаний, таких как Synopsys, специализируются в этой области. Почти все они базируются в США. Точно так же передовые фотолитографические машины, необходимые для производства современных микросхем, используют компоненты и технологии, разработанные в США. Это одна из причин, по которой Вашингтон запретил голландской компании ASML продавать китайским фирмам свое оборудование для литографии в крайнем ультрафиолете (EUVL).

Срочность действий проистекает из опасения, что Америка и ее союзники могут отстать в гонке за передовые чипы, которые будут питать все, от автономных автомобилей, суперкомпьютеров, центров обработки данных до космических ракет.

В августе Байден подписал Закон о чипах и науке, пообещав субсидии на миллиарды долларов, чтобы убедить такие компании, как Samsung и TSMC, открыть производственные мощности в США.

В то время как США контролировали внутренние процессы — инструменты EDA, машины и химикаты — необходимые на различных этапах производства полупроводников, фактическое их производство переместилось в Азию. Например, NVIDIA, гигант в области полупроводников, использует заводы TSMC для производства своих мощных GPU (графических процессоров).

«По крайней мере, в ближайшие пять лет (для Китая) будет невозможно обойти эти санкции в отношении производства чипов, если только американские союзники, Япония и Нидерланды, не бросят вызов США», — говорит Дуглас.

Но и у Токио, и у Амстердама есть свои интересы, которые нужно защищать, и они, скорее всего, будут соблюдать ограничения США, заключает специалист.