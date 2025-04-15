Переговоры о прекращении огня в Газе обрели новый поворот: 14 апреля Израиль передал новое предложение о перемирии. ХАМАС заявил, что изучает документ и даст ответ «в ближайшее время».

Одно из главных и самых противоречивых требований Израиля к ХАМАС — полностью разоружиться, что де-факто означает капитуляцию. Кроме того, Израиль требует выдать ему 11 израильских заложников. Взамен Тель-Авив готов приостановить удары на 45 дней.

ХАМАС заявил, что отвергает требование о разоружении.

«Пока существует оккупация, будет и сопротивление», — заявил представитель движения Сами Абу Зухри.

«Разоружение — это не просто красная линия. Это миллион красных линий. Это даже слышать невозможно», — подчеркнул политик.

Он назвал требование Израиля «дневным сном» и добавил, что ХАМАС готов отпустить всех пленных одновременно — но только при окончании войны и выводе израильских войск из Газы.

На фоне этих заявлений переговоры в Каире и Париже зашли в тупик. Израиль нарушил предыдущее перемирие 18 марта, всего через два месяца после договоренности с ХАМАС. С тех пор израильская армия возобновила удары по эксклаву. Министерство здравоохранения Газы сообщает о 51 тыс. погибших и 116 тыс. раненых с начала войны. За последние недели число жертв увеличилось более чем на 1500 человек.

Сотни тысяч людей вновь покинули свои дома. Израиль ужесточил блокаду, поставив Газу на грань голода. На этом фоне сложно ожидать, что палестинская сторона откажется от борьбы, особенно когда Израиль открыто обсуждает «этническую чистку» и создание специального департамента при Минобороны для «очистки» сектора.

Израильские военные уже начали возводить военные укрепления и создавать буферную зону по периметру Газы, в которой убивают все живое. Параллельно с этим военные начали сносить дома между Рафахом и Хан-Юнусом, чтобы расчистить земли для новых незаконных израильских поселений.



