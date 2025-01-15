ПОЛИТИКА
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В Казахстане появится реестр коррупционеров
В Казахстане планируют создать публичный реестр осужденных за тяжкие коррупционные преступления, а также ужесточить ответственность за взятки и незаконное вмешательство в предпринимательство
В Казахстане появится реестр коррупционеров
Казахстанский тенге / Reuters
15 января 2025 г.

Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект, предполагающий создание публичного реестра коррупционеров. По словам первого заместителя председателя агентства по противодействию коррупции Улана Саркулова, реестр станет профилактическим инструментом для формирования в обществе нетерпимости к коррупции.

В реестр будут включаться данные об осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, включая имя, последнее место работы, состав преступления и реквизиты приговора. Исключение из реестра возможно только в случае оправдания или погашения судимости.

Законопроект также вводит понятие «конфликт интересов», обязывая госслужащих и их руководителей сообщать о таких ситуациях. Выявленные конфликты интересов должны устраняться в течение 10 рабочих дней.

Дополнительно предлагается ввести уголовную ответственность за незаконное предоставление вознаграждений, чтобы наказывать не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает. Для юридических лиц штрафы за коррупцию составят от 30 до 60-кратной суммы взятки, в зависимости от ее размера.

Поправки также предполагают ограничение карьерного роста госслужащих, уличенных в незаконном вмешательстве в предпринимательство. Для сотрудников правоохранительных органов и спецслужб планируют усилить административную ответственность за коррупционные правонарушения.

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