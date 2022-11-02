Более половины жителей Германии считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства. Об этом 31 октября сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на исследование социологической компании INSA.

Как показали результаты опроса, 24% немцев убеждены, что Шольц «совершенно не справляется с актуальными вызовами», еще 31% участников опроса полагают, что канцлер «скорее не справляется» со своими задачами, и только 37% считают, что у него что-то «получается».

Помимо этого, лишь 27% респондентов проголосовали бы за текущего канцлера, если бы у них была возможность выбрать его напрямую (в Германии канцлер избирается депутатами парламента), 15% хотели бы видеть на посту главы правительства председателя крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС (Христианско-демократический союз) Фридриха Мерца, а 49% не проголосовали бы ни за кого из них. Недовольство работой Шольца выросло еще сильнее в связи с его решением одобрить приобретение китайской госкомпанией Cosco доли в порту Гамбурга.

Исследовательский институт общественного мнения INSA еженедельно собирает для СМИ, прежде всего для Bild am Sonntag, результаты опроса.

27 сентября издание Die Welt со ссылкой на данные опроса института INSA сообщало, что порядка половины граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ. 21 августа газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного Insa, писала, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия. Их рейтинг еще тогда опустился до самого низкого уровня за все время их правления с декабря 2021 года. Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились снова.

В июле The Telegraph выпустила статью «Лицемерная Германия поставлена на колени», в которой не исключала возможность досрочной отставки Олафа Шольца из-за усугубления энергетического кризиса в стране. В стране начали искать виновных в том, что Германия выбрала отказ от развития атомной энергетики и впала в полную зависимость от энергоносителей из России. Две трети избирателей осуждают Шольца за его «бессилие в обеспечении энергетической безопасности страны», говорилось в публикации. «Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю, — написал он. — В таком случае Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х: экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до 6 млн рабочих мест окажется под угрозой».

Ранее немецкие власти заявляли, что планируют отказаться от российского угля и нефти ближе к концу лета. Так, правительство страны собирается перестать покупать уголь у России с 1 августа, а от поставок нефти собираются отказаться с 31 декабря. Однако, как отмечают эксперты, заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Европа стала независимой от российского газа за восемь месяцев, являются голословными. Нарастить импорт СПГ на 39 млрд кубометров в год для Европы сейчас практически невозможно, при этом большая часть газа продолжает поступает в страну через «Турецкий поток» из России.