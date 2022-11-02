Критерии отбора британских шпионов довольно непрозрачны. Но, как пишет The Guardian, один пункт был исключен из строгого набора. Теперь, чтобы стать секретным агентом, не нужно иметь британское происхождение.

Три разведывательных агентства Великобритании стремятся расширить круг талантов. Они хотят вербовать всех, кто имеет британское гражданство, независимо от того, откуда родом их родители.

«Мы лучше всего справляемся со своей миссией по обеспечению безопасности нации и продвижению интересов Великобритании, когда отражаем многообразие страны, которой мы служим», — сказал представитель спецслужб, выступая от имени GCHQ (отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии), MI5 (контрразведка), MI6 (служба внешнеполитической разведки).

Агентства подчеркнули, что все кандидаты, успешно подавшие заявку, по-прежнему будут тщательно проверяться в процессе, который будет учитывать их образ жизни и личные связи для выявления рисков и управления ими. Ранее один из родителей претендента на работу в спецслужбах должен был быть либо гражданином Великобритании, либо лицом, имеющим национальность или гражданство из утвержденного списка стран. Новые изменения вступили в силу 2 ноября 2022 года.

«Нанимая людей из самых разных слоев общества, мы можем вводить новшества, бросать вызов устоявшимся способам мышления и приветствовать самых ярких и талантливых, которые присоединяются к нам, — отметил источник The Guardian. — Правило о гражданстве родителей мешало талантливым кадрам подавать заявки на работу с нами. Отмена этого общего правила означает, что все британские граждане, подающие заявки на работу в наши агентства, теперь могут оцениваться по способностям, а не по происхождению их родителей».

В июле в парламентском комитете по разведке и безопасности заявили, что MI5 следует увеличить финансирование, чтобы помочь справиться с растущей угрозой крайне правого терроризма, на долю которого в настоящее время приходится почти пятая часть расследований агентства, писал The Guardian.