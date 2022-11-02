Мировые ЦБ купили рекордное с 1967 года количество золота в третьем квартале — 399 тонн, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (91 тонна), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC). При этом некоторые покупатели значительных объемов золота остались неизвестны.

В общей сложности за первые девять месяцев 2022 года центробанки скупили 673 тонны золота, что почти в полтора раза больше, чем за весь предыдущий год (454 тонны).

Как отмечает агентство, в этом году на стоимость золотых слитков оказывал давление резкий рост ставок ФРС в США, который подтолкнул инвесторов биржевых фондов продавать золото как не приносящий доходы актив. Однако поддержка спроса на драгоценный металл пришла от других покупателей, таких как розничные покупатели в Азии и ЦБ разных стран мира.

«Не все официальные ведомства публично сообщают о своих золотых резервах или делают это с задержкой. Мы не можем исключить возможность дальнейших незарегистрированных покупок», — говорится в квартальном отчете WGC. В частности, регулярно не публикуют данные о своих закупках золота Россия и Китай.

С начала года, по данным WGC, объем закупок золота составил почти 700 тонн, при этом большая часть пришлась на третий квартал года (399 тонн), меньше (186 тонн) покупали во втором квартале, наименьший показатель зафиксирован в первом квартале — 88 тонн.

Несмотря на высокий спрос, цены на слитки в основном зависят от внешних факторов, таких как макроэкономические настроения и курс доллара, считает Гнанасекар Тиагараджан, директор Commtrendz Risk Management Services.

С марта, когда золото резко подорожало до $2000 за тройскую унцию, цены пошли вниз и снижаются до сих пор. Стоимость золота на спотовом рынке 2 ноября выросла на 0,3% до $1637,73 за унцию, после снижения на 0,7% 31 октября, указывает Bloomberg. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,3%. Серебро, палладий и платина выросли, отмечает агентство. В целом, WGC ожидает, что общий объем инвестиций в золото в этом году снизится, поскольку падение ETF и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.

В октябре инвестиционный банк Goldman Sachs разработал четыре экономических сценария и предсказал, что может случиться с ценами на золото в каждом случае. Один из наиболее вероятных сценариев предполагает снижение цен на золото до $1530 за унцию. Это произойдет, если инфляция в США замедлит рост в 2023 году и страна избежит рецессии. Другой вариант, наоборот, предполагает скачок цен на золото до $2250 за унцию при снижении ключевой ставки ФРС США до нуля к 2025 году.

«Ведомости» ранее сообщили, что российские банки столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков 999-й пробы из-за высокого спроса со стороны населения, который вырос после отмены НДС на покупку драгоценного металла. Слитков не хватает из-за ограниченных производственных возможностей аффинажных заводов, которые эти слитки выпускают, пояснял газете исполнительный директор управления операций с драгоценными металлами «Уралсиба» Андрей Васильев.