Турки охраняют Чемпионат мира по футболу в Катаре

Более 2 тысяч турецких полицейских прибыли в Катар для охраны правопорядка во время финала 22-го чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Ранее Доха обратилась к Анкаре за помощью, так как во время соревнований планирует принять до 1,2 млн болельщиков, что вдвое меньше населения Катара. #Турция #Анкара #Катар #полицейские #ЧМ2022 #футбол