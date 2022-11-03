ПОЛИТИКА
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Турки охраняют Чемпионат мира по футболу в Катаре
Более 2 тысяч турецких полицейских прибыли в Катар для охраны правопорядка во время финала 22-го чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Ранее Доха обратилась к Анкаре за помощью, так как во время соревнований планирует принять до 1,2 млн болельщиков, что вдвое меньше населения Катара. #Турция #Анкара #Катар #полицейские #ЧМ2022 #футбол
Турки охраняют Чемпионат мира по футболу в Катаре / Others
3 ноября 2022 г.
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