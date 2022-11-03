По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, повысила ставку на 75 базисных пунктов — с 3–3,25% до 3,75–4%, что является самым высоким уровнем с января 2008 года. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Это самый высокий уровень с 2008 года и четвертое подряд повышение на 75 базисных пунктов. Последний раз американский регулятор действовал так агрессивно в 1980-х годах, отмечает Bloomberg. Уровень инфляции в США остается повышенным, а дополнительное давление на нее оказывает война в Украине, отмечается в пресс-релизе ФРС. Комитет указал, что потребуется дальнейшее повышение ставки до «достаточно ограничительного» уровня, чтобы со временем вернуть инфляцию к целевому показателю 2%.

Регулятор также планово продал долговые бумаги на сумму $95 млрд: $60 млрд казначейских и $35 млрд ипотечных облигаций. В прошлом месяце Федрезерв увеличил эту планку вдвое. Ранее с мая ФРС США каждый месяц продавала долговые бумаги на сумму $47,5 млрд — казначейские облигации на $30 млрд и ипотечные на $17,5 млрд.

Пресс-релиз FOMC вселил в инвесторов уверенность, что скоро регулятор снизит шаг повышения ставки. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, в декабре рынок ожидает повышения ставки на 0,5 п.п. с вероятностью в 62%, хотя до пресс-конференции вероятность была ниже 45%.

Основные американские фондовые индексы отреагировали на решение ФРС позитивно, однако после выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла развернулись вниз. Спустя час после объявления решения по ставке индекс Dow Jones снизился до 32 625 пунктов, индекс S&P 500 —до 3831 пункта, а технологический индекс NASDAQ Composite — до 10 758 пунктов.

На пресс-конференции Пауэлл заявил, что уместно дальнейшее повышение ставки, но в декабре или январе нужно будет замедлить темп. Глава ФРС отметил, что окончательный уровень ставок будет выше, чем ожидалось ранее. В сентябре регулятор прогнозировал, что средняя процентная ставка в 2023 году ожидается на уровне в 4,6%.

Повышение ставок в США вызвано высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет. В сентябре она составила в годовом выражении 8,2%, превысив прогнозы экономистов (8,1%) и существенно превзойдя цель ФРС в 2%. ФРС и Пауэлл подверглись критике из-за того, что достаточно долго не реагировали на рост цен, считая повышенную инфляцию временным явлением, а переход к резкому ужесточению монетарной политики может привести к рецессии. Сам Пауэлл весной признал, что «мы должны были действовать раньше».

Поднимая ставку и способствуя росту доллара относительно других валют, ФРС борется с инфляцией в США, но за счет падения остальных валют разгоняет инфляцию во всем мире. Рост ставки — это также удар по спросу, что неизбежно обваливает цены на металлы, энергоресурсы и т. д.. отмечает экономист Евгений Коган.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы сделали высокую инфляцию одной из центральных тем своей кампании, попытавшись возложить ответственность за рост цен на президента США Джо Байдена и его соратников-демократов. На фоне угрозы потери большинства в конгрессе два сенатора-демократа на прошлой неделе призвали ФРС притормозить темпы и посмотреть, как уже принятые меры влияют на экономику, указывает Bloomberg.