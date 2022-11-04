Министерство финансов России начало подготовку списка «дружественных» государств для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова. В частности, ведомство намеревается отправить в правительство предложения начать переговоры с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Малайзией.

«В части переговоров по налоговым соглашениям с «дружественными» странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство, — рассказал Алексей Сазанов. — Они касаются Турции, Малайзии, а также ОАЭ в случае введения там налога на прибыль организаций», — добавил чиновник.

По его словам, цель пересмотра соглашений с «дружественными» юрисдикциями — понижение стоимости привлечения прямых инвестиций из таких стран от реальных инвесторов-резидентов этих государств. Алексей Сазанов отметил, что «пока окончательных решений нет»: Минфину «нужно сначала получить реакцию правительства». «Если получим согласие по предложенным странам, начнем работать в этом направлении со следующего года», — отметил он.

Налоговые соглашения России с Турцией и Малайзией достаточно старые (1997 года и 1987 года соответственно), поэтому можно ожидать снижения ставок по пассивным доходам (дивидендам, процентам, роялти), чтобы привести их в соответствие с сегодняшними реалиями, заявила «Ведомостям» ассоциированный партнер МЭФ LEGAL Анна Зеленская.

Соглашение с ОАЭ действует с 2011 года. Оно нетипично тем, что частные компании вообще не могут воспользоваться предусмотренными в нем льготами, отметила Зеленская. По словам эксперта, учитывая развитие отношений между странами, можно ожидать, что после пересмотра соглашения организации с частным капиталом все-таки получат какие-то льготы.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования компании Kept Александр Токарев рассказал, что многие налоговые соглашения с западными странами базируются на стандарте «5–0–0», то есть возможно снижение ставки налога на доходы по дивидендам до 5%, а в отношении процентов и роялти применяется освобождение. При этом СИДН с Турцией и Малайзией, по существующему законодательству, предусматривает более высокие ставки налога, чем, например, с Соединенными Штатами, Германией и Францией — 10/15% против 0/5% по пассивным доходам, указал налоговый эксперт компании «Технологии доверия» (ранее российский PwC) Дмитрий Семчишен.

СИДН с Турцией базируется на стандарте «10–10–10», то есть ставки налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов, процентов и роялти снижаются только до 10%, отметил Александр Токарев. По его словам, условия соглашения с Малайзией еще хуже: ставка налога на дивиденды и проценты — 15%, а роялти — 10–15%. Соглашение с ОАЭ предусматривает привлекательные условия — в частности, 0% налог у источника на выплату дивидендов, но распространяется это только на правительство, ЦБ и связанные с ними инвесторганизации, отметила партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова.