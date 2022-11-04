Киев и Москва провели очередной обмен пленными по формуле 107 на 107

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 107 на 107. Среди них много раненых. Среди освобожденных украинцев 74 защитника завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе бойцы полка «Азов». Ранее 29 октября Киев и Москва провели обмен по формуле 50 на 52. Самый крупный обмен пленными состоялся 21 сентября. Тогда Украина обменяла пророссийского политика и олигарха Виктора Медведчука и 55 военнослужащих на 205 своих граждан и 10 иностранцев. #trtнарусском #киев #москва #обменпленными #украина #россия #пленные #военнопленные #нетвойне #трт #новости