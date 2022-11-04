Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) инициировал очередную кампанию, направленную на удовлетворение потребностей нуждающихся жителей северных регионов Сирии в зимний период. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава İHH Бюлент Йылдырым во время посещения сирийского Талль-Абъяда.

По словам главы фонда, он уже посетил Идлиб, Африн и Азаз с целью выявления потребностей жителей этих сирийских регионов. «Жители севера Сирии нуждаются в теплых одеялах, кроватях, угле и продуктах питания. Цель фонда — не оставить без крыши над головой ни одного ребенка и обеспечить теплом в холодное время года», — сказал Йылдырым.

Глава İHH призвал неправительственные организации оказать поддержку зимней кампании, инициированной фондом в Сирии под лозунгом «Добро обеспечивает устойчивость к холоду».

Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH), основанный в 1992 году, оказывает помощь всем нуждающимся в мире, независимо от религиозной и расовой принадлежности. Фонд осуществляет деятельность в 135 странах на пяти континентах, оказывая помощь всем пострадавшим от войны, голода и стихийных бедствий.

В Сирии İHH на регулярной основе оказывает помощь сирийцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак режима Башара Асада. Ежедневно Фонд распределяет среди нуждающихся в Сирии 300 тыс. буханок хлеба. В этих целях в районах Рейханлы (провинция Хатай, Турция), городе Килис (провинция Килис, Турция) и на территории самой Сирии открыты пекарни. «Хлеб в пекарнях İHH пекут шесть дней в неделю. Ежедневно 300 тыс. буханок распределяется среди нуждающихся в Идлибе, Африне, Аазазе, Эль-Бабе, Джераблусе, Тель-Абьяде и Расулайне», — отмечал в интервью Anadolu представитель İHH в Сирии Селим Тосун.

По линии Фонда сирийским семьям помимо регулярных поставок хлеба и продовольственных наборов в зимний период доставляются уголь, теплые одеяла и печи. Так, координатор İHH по турецкой провинции Килис и Сирии Серкан Октем в 2021 отмечал, что помощь жителям лагерей беженцев в Сирии поступает из многих провинций Турции. Ежемесячно по линии фонда одна семья в лагере получает 300, а зимой — 1 200 кг каменного угля.