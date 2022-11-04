Пенсионная система Германии близится к своему краху из-за нехватки денег, пишет британская The Times.

Экономисты ранее предупреждали власти страны, что пенсионная система может рухнуть, если правительство не проведет экономические реформы. Однако политики, утверждает обозреватель, не восприняли их слова всерьез.

Население Германии — одно из самых возрастных в Европе: 22% немцев старше 65 лет (по сравнению с 19% британцев). В ближайшие несколько лет их доля резко возрастет, а это означает, что поступления в систему социального страхования сократятся, а выплаты, напротив, возрастут. Райнер Дулгер, президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей, представляющей компании, в которых занято до 70% национальной рабочей силы, заявил, что если эти тенденции не остановить, то система рухнет в ближайшие пять лет.

«Расходы резко возрастут, — отмечал 58-летний Дулгер. — Нам нужна срочное обновление пенсионного обеспечения по старости. Сейчас на сотню работников, платящих взносы, приходится почти 50 пенсионеров. А через 15 лет на сотню работников их будет приходиться уже 70».

«В Берлине все в курсе этих цифр, но ни у кого не хватает духу завести этот разговор», — добавил он и отметил, что реформировать систему социального страхования будет так же непросто, как и обеспечить энергетический переход, но «для справедливости между поколениями эта задача важна ничуть не меньше».

Однако в немецкой политике эта тема остается чем-то вроде табу, отмечает The Times. Канцлер Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия сильно зависят от голосов избирателей старше 65 лет и сделали защиту пенсионных прав одним из своих приоритетов. Прошлым летом Шольц, на тот момент министр финансов, резко отклонил предложение экспертной группы министерства экономики повысить пенсионный возраст до 68 лет к 2042 году в ходе поэтапной реформы. «Я обещаю, что вопрос о повышении установленного законом пенсионного возраста больше подниматься не будет», — заявил он тогда.

Согласно недавнему исследованию социологической компании INSA, более половины жителей Германии считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства. Как показали результаты опроса, 24% немцев убеждены, что Шольц «совершенно не справляется с актуальными вызовами», еще 31% участников опроса полагают, что канцлер «скорее не справляется» со своими задачами, и только 37% считают, что у него что-то «получается». Помимо этого, лишь 27% респондентов проголосовали бы за текущего канцлера, если бы у них была возможность выбрать его напрямую (в Германии канцлер избирается депутатами парламента), 15% хотели бы видеть на посту главы правительства председателя крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС (Христианско-демократический союз) Фридриха Мерца, а 49% не проголосовали бы ни за кого из них. Недовольство работой Шольца выросло еще сильнее в связи с его решением одобрить приобретение китайской госкомпанией Cosco доли в порту Гамбурга.